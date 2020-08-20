Your guide to all the live sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, AUGUST 20
GOLF
WOMEN'S BRITISH OPEN
SKY SPORTS GOLF, 10.30
RACING
EBOR FESTIVAL
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30
GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 1.30
SOCCER
ST JOHNSTONE V ABERDEEN
SKY SPORTS FOOTBALL, 7PM
GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7.30
FRIDAY, AUGUST 21
RUGBY
WESTERN FORCE V REDS
SKY SPORTS ACTION, 10AM
RACING
EBOR FESTIVAL
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30
RUGBY
BENETTON V ZEBRE
EIRSPORT, 6.55PM
GAELIC FOOTBALL
DR CROKES V AUSTIN STACKS
TG4, 7.15
SOCCER
SHAMROCK RVS V SHELS
RTE 2, 7.30
SATURDAY, AUGUST 22
RUGBY
BRUMBIES V WARATAHS
SKY SPORTS ACTION, 10.10
GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30
RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT, 6.30PM
GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7PM
BOXING
K TAYLOR V D PERSOON
SKY BOX OFFICE, 7PM
SUNDAY, AUGUST 23
GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM
GAELIC FOOTBALL
KILLARNEY L V K O'RAHILLY
RTE2, 3.30
RUGBY
CONNACHT V ULSTER
TG4, 4.10
ATHLETICS
NATIONAL C'SHIPS
RTE2, 5.30PM
SOCCER
CHAMPIONS LEAGUE FINAL
VIRGIN MEDIA ONE, 7PM
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