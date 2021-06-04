Your guide to the weekend's live sport on TV

Colm Kinsella

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Colm Kinsella

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colm.kinsella@iconicnews.ie

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Your guide to the weekend's live sport on TV

FRIDAY, JUNE 4

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, ITV4, 10AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12NOON

HORSE RACING
EPSOM OAKS
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

RUGBY
CONNACHT V OSPREYS
TG4, EIRSPORT, 5.30PM

RUGBY
GLASGOW V LEINSTER
EIRSPORT 1, 8PM

SATURDAY, JUNE 5

SOCCER
BRAZIL V ECUADOR
PREMIER SPOORT 1, 1.30AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM

HORSE RACING
EPSOM DERBY
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

HURLING
LIMERICK V CORK
RTE2, EIRSPORT, 6.45PM

GOLF
US WOMEN'S OPEN
SKY SPORTS, 11PM

SUNDAY, JUNE 6

TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 10AM

GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12 NOON

HURLING

KILKENNY V LAOIS TG4, 1.30PM
GALWAY V WATERFORD
TG4, 3.45PM

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS, 4.30PM

SOCCER
EUROPEAN U21 FINAL
SKY SPORTS, 7.30PM

RTE unveil bumper schedule ahead of a massive summer of sport across TV, radio and online

Euros, Olympics, Paralympics and GAA Championships all live and free-to-air on RTÉ

Down Memory Lane | Glamour and style aplenty as RTE presenter and Rose among special guests at 2012 Longford Mother and Daughter Lunch

Longford manager Padraic Davis very happy with improvement shown against Fermanagh

NFL Division 3 relegation play-off at home to Tipperary on Sunday June 13

All Padraic Davis had hoped for from his side on Saturday last against Fermanagh was a performance. 

€250,000 to help Longford’s road network become more climate resilient