Your guide to the weekend's live sport on TV
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FRIDAY, JUNE 4
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, ITV4, 10AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12NOON
HORSE RACING
EPSOM OAKS
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
RUGBY
CONNACHT V OSPREYS
TG4, EIRSPORT, 5.30PM
RUGBY
GLASGOW V LEINSTER
EIRSPORT 1, 8PM
SATURDAY, JUNE 5
SOCCER
BRAZIL V ECUADOR
PREMIER SPOORT 1, 1.30AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM
HORSE RACING
EPSOM DERBY
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
HURLING
LIMERICK V CORK
RTE2, EIRSPORT, 6.45PM
GOLF
US WOMEN'S OPEN
SKY SPORTS, 11PM
SUNDAY, JUNE 6
TENNIS
FRENCH OPEN
EUROSPORT 1, 10AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS, 12 NOON
HURLING
KILKENNY V LAOIS TG4, 1.30PM
GALWAY V WATERFORD
TG4, 3.45PM
GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS, 4.30PM
SOCCER
EUROPEAN U21 FINAL
SKY SPORTS, 7.30PM
Longford manager Padraic Davis very happy with improvement shown against Fermanagh
All Padraic Davis had hoped for from his side on Saturday last against Fermanagh was a performance.
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