Here's your guide to all the live sport on TV this weekend

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

colm.kinsella@iconicnews.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, NOVEMBER 19

GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS, 7AM

SNOOKER
NORTHERN IRELAND OPEN
EUROSPORT 1, 12.40PM

TENNIS
ATP WORLD TOUR FINALS
BBC 2, 2PM

GOLF
RSM CLASSIC
SKY SPORTS GOLF, 6PM

DARTS
GRAND SLAM OF DARTS
SKY SPORTS, 7PM

FRIDAY, NOVEMBER 20

NFL
CARDINALS @ SEAHAWKS
SKY SPORTS, 12.30AM

GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS, 10AM

TENNIS
ATP WORLD TOUR FINALS
BBC 2, 2PM

SOCCER
FAI CUP: DUNDALK V BOHS
RTE 2, 7.45PM

RUGBY
HARLEQUINS V EXETER
BT SPORT 1, 7.45PM

SATURDAY, NOVEMBER 21

RUGBY
ARGENTINA V AUSTRALIA
SKY SPORTS ARENA, 8.15AM

GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS GOLF, 10AM

SOCCER
NEWCASTLE UTD V CHELSEA
BT SPORT 1, 11.30AM

HURLING
ALL-IRELAND 1/4 FINALS
RTE 2, SKY SPORTS MIX, 1PM

RUGBY
ENGLAND V IRELAND
RTE 1, 2PM

SUNDAY, NOVEMBER 22

GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS GOLF, 10AM

GAELIC FOOTBALL
CORK V TIPPERARY
RTE 2, 1PM

SOCCER
LEEDS UTD V ARSENAL
SKY SPORTS, 4.30PM

RUGBY
SCOTLAND V FRANCE
PREMIER SPORTS, 2.30PM

TENNIS
ATP WORLD TOUR FINALS
BBC 2, 6PM