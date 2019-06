Longford GAA results scoreboard

All County Football League Division 3 Group 1

Mon, 10 Jun, Venue: Monaduff, (Round 4), Fr Manning Gaels 2-14 St Mary's Granard 2-7

Reserve Football League 1

Wed, 12 Jun, Venue: Monaduff, (Round 8), Fr Manning Gaels 1-11 Emmet Og Killoe 3-9

Wed, 12 Jun, Venue: Keenan Park, (Round 8), Ardagh Moydow GAA 1-14 Longford Slashers 1-20

Wed, 12 Jun, Venue: Clonbonny, (Round 8), Rathcline - Dromard W/O

Wed, 12 Jun, Venue: Allen Park, (Round 8), Clonguish W/O Abbeylara -

Wed, 12 Jun, Venue: Mc Gee Park, (Round 8), Colmcille 0-14 Mostrim (Edgworthstown) 0-13

Fri, 14 Jun, Venue: C & D Devine Park Edgeworthstown, (Round 9), Mostrim (Edgworthstown) 4-8 Clonguish 1-11

Sun, 16 Jun, Venue: Michael Fay Park, (Round 9), Longford Slashers 0-17 Colmcille 1-11

Sun, 16 Jun, Venue: Oliver Lynch Park, (Round 9), Abbeylara - Rathcline W/O

Sun, 16 Jun, Venue: Monaduff, (Round 9), Fr Manning Gaels W/O Ardagh Moydow GAA -

Reserve Football League 2

Wed, 12 Jun, Venue: Killashee, (Round 8), St. Brigid's (Killashee) 1-7 Cashel 0-7

Wed, 12 Jun, Venue: Ballybrien, (Round 8), Ballymore 2-11 Carrickedmond 1-11

Wed, 12 Jun, Venue: Dunbeggan, (Round 8), Grattan Og 1-9 Sean Connollys 1-10

Wed, 12 Jun, Venue: Higginstown, (Round 8), St Mary's Granard 0-14 Kenagh 2-14

Sat, 15 Jun, Venue: Michael Moran Park, (Round 9), Carrickedmond 1-4 St Mary's Granard 2-11

Sun, 16 Jun, Venue: Páirc Chiarán, (Round 9), Cashel W/O Sean Connollys -

Sun, 16 Jun, Venue: Mc Gann Park, (Round 9), Kenagh 0-19 Grattan Og 0-3

Sun, 16 Jun, Venue: Killashee, (Round 9), St. Brigid's (Killashee) 0-6 St Columba's 2-16

Reserve Football League 3

Tue, 11 Jun, Venue: Emmet Park, (Round 2), Emmet Og Killoe 2-9 Ardagh Moydow GAA 2-15

Sat, 15 Jun, Venue: Michael Fay Park, (Round 7), Longford Slashers W/O Fr Manning Gaels -

Sat, 15 Jun, Venue: Flood Park, (Round 7), Legan Sarsfields 3-18 Emmet Og Killoe 5-11

Sat, 15 Jun, Venue: Mc Gee Park, (Round 7), Colmcille W/O St Columba's -

Sat, 15 Jun, Venue: Mc Gann Park, (Round 7), Kenagh - Ardagh Moydow GAA W/O

Esquires Longford & Carrick On Shannon Section A - Donal McElligott Group 2

Thu, 13 Jun, Venue: Michael Fay Park, (Round 2), Longford Slashers 0-43 Allen Gaels 0-18

Thu, 13 Jun, Venue: Higginstown, (Round 2), Granard 0-42 Dromahair-St Patrick's 0-19

Esquires Longford & Carrick On Shannon Section A - Micheal Mc Weeney Group 1

Thu, 13 Jun, Venue: Glencar/Manorhamilton, (Round 2), Glencar-Manorhamilton 0-31 Killoe Og 0-10

Thu, 13 Jun, Venue: Pairc Naomh Muire, (Round 2), St Mary's-Kiltoghert 0-11 Clonguish Og 0-34

Esquires Longford & Carrick on Shannon Section B - Barry McKeon Group 1

Mon, 10 Jun, Venue: Keenan Park, (Round 2), St. Patrick's Og 0-24 Melvin Gaels 0-16

Mon, 10 Jun, Venue: Páirc na nGael, (Round 2), St. Francis 0-16 Northern Gaels 0-10

Mon, 10 Jun, Venue: Aughnasheelin, (Round 2), St Brigids 0-28 Southern Gaels 0-4

Thu, 13 Jun, Venue: The Laurels, (Round 3), Northern Gaels W/O Melvin Gaels -

Thu, 13 Jun, Venue: Aughnasheelin, (Round 3), St Brigids 0-27 St. Patrick's Og 0-12

Thu, 13 Jun, Venue: Páirc na nGael, (Round 3), St. Francis 0-25 Southern Gaels 0-10

Esquires Longford & Carrick on Shannon Section B - Paddy Maguire Group 2

Mon, 10 Jun, Venue: Michael Moran Park, (Round 2), Carrick Sarsfields 0-11 St. Colmcille's 0-23

Mon, 10 Jun, Venue: Fenagh-St. Caillin's, (Round 2), Fenagh-St Caillins 0-14 Leitrim Gaels 0-20

Thu, 13 Jun, Venue: Leitrim Gaels, (Round 3), Leitrim Gaels 0-20 Carrick Sarsfields 0-10

Fri, 14 Jun, Venue: Dunbeggan, (Round 3), Grattan Gaels 0-19 Fenagh-St Caillins 0-19

Esquires Longford & Carrick On Shannon Section C - Ryan O'Rourke & Daniel Mimnagh

Thu, 13 Jun, Venue: Pairc Philib Mhic Aongusa. , (Round 2), Mohill 0-13 Wolfe Tones Og 0-19

Thu, 13 Jun, Venue: Bornacoola, (Round 2), Rinn Gaels 0-28 MacDiarmada Gaels 0-26

Thu, 13 Jun, Venue: Maguire Park, (Round 2), Clonbroney 0-7 St Vincent's 0-11

Esquires Longford & Carrick On Shannon Section D - Michael Quinn & Emlyn Mulligan Group

Thu, 13 Jun, Venue: Pairc Naomh Muire, (Round 2), St Mary's-Kiltoghert 0-10 St. Joseph's 0-29

Thu, 13 Jun, Venue: Leo Casey Park, (Round 2), Ballymahon Forgney Gaels 0-15 St. Dominic's 0-20

Sun, 16 Jun, Venue: Carrigallen, (Round 3), St. Joseph's 0-44 Ballymahon Forgney Gaels 0-7

Under 14 Football League Division 1

Tue, 11 Jun, Venue: Mc Gee Park, (Round 3), St. Colmcille's / St. Francis 4-12 Carrick Sarsfield / St. Dominic's 2-11

Fri, 14 Jun, Venue: Maguire Park, (Round 4), Clonbroney/Wolfe Tones 1-4 St. Colmcille's / St. Francis 2-24

Under 14 Football League Division 2

Tue, 11 Jun, Venue: Michael Fay Park, (Round 4), Longford Slashers 3-15 Wolfe Tones Og 2-4

