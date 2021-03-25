Here's your guide to the weekend's live sport on TV

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Email:

colm.kinsella@iconicnews.ie

Sport TV weekend Sport TV weekend Sport TV weekend Sport TV weekend

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

FRIDAY, MARCH 26

CRICKET
ODI: INDIA V ENGLAND
SKY SPORTS, 7.30AM

FORMULA 1
BAHRAIN GARND PRIX
SKY SPORTS, 11AM

GOLF
WGC MATCHPLAY
SKY SPORTS, 2.15PM

RUGBY
6N: FRANCE V SCOTLAND
VIRGIN MEDIA, BBC, 7.30PM

SOCCER
WATERFORD V SLIGO RVS
RTE2, 7.30PM

SATURDAY, MARCH 27

GOLF
WGC MATCHPLAY
SKY SPORTS, 12.30PM

HORSE RACING
DONCASTER, KEMPTON
UTV, 1.25PM

RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
TG4, EIRSPORT, 4.15PM

SOCCER
WCQ: REP OF IRELAND V LUXEMBOURG
RTE2, SKY SPORTS, 7PM

SOCCER
WALES V MEXICO
SKY SPORTS, 7.55PM

SUNDAY, MARCH 28

CRICKET
ODI: INDIA V ENGLAND
SKY SPORTS, 8.30AM

RUGBY
DRAGONS V EDINBURGH
EIRSPORT 1, 1.55PM

HORSE RACING
LIMERICK & NAAS
TG4, 2PM

MOTOR RACING
BAHRAIN GRAND PRIX
SKY SPORTS, 2.30PM

GOLF
WGC MATCHPLAY
SKY SPORTS, 3PM