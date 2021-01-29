Where to watch and when? Here's your guide to the live sport on TV this weekend

Colm Kinsella

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Colm Kinsella

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colm.kinsella@iconicnews.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

FRIDAY, JANUARY 29

BASKETBALL
NBA: CLIPPERS @ HEAT
SKY SPORTS, MIDNIGHT

GOLF
DUBAI DESERT CLASSIC
SKY SPORTS, 7.30AM

DARTS
THE MASTERS
ITV 4, 7PM

RUGBY
EP: BRISTOL V BATH
BT SPORT 1, 7PM

GOLF
FARMERS INSURANCE OPEN
SKY SPORTS, 5PM

SATURDAY, JANUARY 30

GOLF
DUBAI DESERT GOLF
SKY SPORTS, 8.30AM

SOCCER
EVERTON V NEWCASTLE
BT SPORT 1, 11.30AM

HORSE RACING
CHELTENHAM
ITV, 1.25PM

SOCCER
ARSENAL V MAN UTD
SKY SPORTS, 5.30PM

RUGBY
BENETTON V MUNSTER
EIRSPORT, 4.30PM

SUNDAY, JANUARY 31

GOLF
DUBAI DESERT CLASSIC
SKY SPORTS, 8.30AM

SOCCER
CHELSEA V BURNLEY
BT SPORT 1, 11.30AM

SOCCER
WEST HAM V LIVERPOOL
SKY SPORTS, 4.30PM

SOCCER
LEICESTER CITY V LEEDS UTD
SKY SPORTS, 2PM

SOCCER
BRIGHTON V SPURS
SKY SPORTS, 7.15PM