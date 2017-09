While a lot of attention at the National Ploughing Championships in Screggan, Tullamore from September 19-21 will be on the huge variety of attractions, there is also the small matter of the actual Ploughing Championships themselves.

Here is the full list of all the competitors broken down by Class. The very best of luck to them all.... but particularly those representing Offaly......

3 FURROW Conventional Class Junior

Colm Dineen Kerry

Kieran Dunne Kildare

Gerry Egan Galway

Eddie Hannan Clare

Noel Howley Tipperary South

Ciaran Milne Tipperary North

Pat O’ Riordan Limerick

Thomas Reynolds Longford

Eric Bradshaw Wicklow

Andrew Tully Cavan

Leslie Walsh Louth

3 FURROW Conventional Class Senior

Jim Barrett Cork East

Paddy Beirne Roscommon

Peter Buchanan Donegal

Michael Connolly Offaly

Ned Conway Kilkenny

Andrew Ennis Westmeath

John Paul Fenlon Laois

Pat Furlong Wexford

John Keohane Cork West

James Pendergast Waterford

Farmerette Conventional Class

Maura Canning Galway

Nora Cushen Laois

Joanne Deery Monaghan

Martina Flynn Kerry

Cynthia Geelan Longford

Laura Grant Offaly

Alannah Keating Wexford

Pauline Lavin Roscommon

Bernie MacCarthy Westmeath

Tina McMenamin Donegal

Rachel O’ Driscoll Cork West

Lisa Ring Cork East

Intermediate Conventional Class

David Borland Meath

Cathal Brady Kilkenny

Eamon Burke Galway

Trevor Cobbe Offaly

Thomas Cuddihy Kilkenny

Alan Davis Laois

John Deery Monaghan

Michael John Dillane Limerick

Gerald Gleeson Tipperary South

Jim Grace Cork West

Liam Hamilton Wicklow

Thomas Kirwan Waterford

Michael Lenihan Cork East

Justin Mahon Offaly

Harry Mallon Donegal

DJ McHugh Laois

Pat McKeown Louth

Enda McKeown Louth

Eamonn McKeown Louth

Jonathan Murray Offaly

John O’ Brien Tipperary South

Dermot O’ Flynn Cork East

Owen O’ Sullivan Limerick

David Owen Kildare

Martin Reilly Longford

Anthony Reynolds Longford

Gerard Sheridan Mayo

John Slattery Tipperary North

Maurice Walsh Waterford

Geoff Wycherley Cork West

Intermediate Reversible Class

Patrick Boyle Kerry

Conor Butler Waterford

John Cahalan Tipperary North

John Casey Tipperary South

Jimmy Cotter Waterford

Karl Davis Laois

Paddy Harrington Cork East

Garry Ireland Kilkenny

Tom Lonergan Tipperary South

Tommy McCarthy Kerry

Patrick Moloney Limerick

Jamie O’ Sullivan Cork East

Michael O’Halloran Kerry

Jimmy Ryan Laois

Junior Conventional Class

Paul Browne Clare

Gerard Canny Mayo

Jarleth Colleran Mayo

Pat Cooney Laois

Noel Cummins Kildare

Paul Daly Westmeath

Michael P Donegan Kerry

Patrick Donnellan Cavan

Tom Duffy Tipperary North

David Fannin Cavan

Paddy Finnegan Roscommon

Ger Frost Clare

Raymond Halpin Westmeath

John Hanley Roscommon

Philip Healy Kerry

John Healy Kerry

Derek Kelly Kildare

Walter Kivlehan Sligo

Mel McKenna Longford

Brian McNally Cavan

Noel Moran Roscommon

Des Murphy Galway

Patrick Quinn Clare

Robert Roe Wicklow

Noel Sutton Dublin

Barry White Dublin

Macra 2 Furrow Conventional Class

Michael Halpin Westmeath

Cian Harrington Cork West

Michael Holden Kilkenny

Conor Hurley Waterford

William Kehoe Wexford

Alan Lynch Cork West

Gerard Mahon Offaly

Andrew Moffett Cavan

David Murphy Cork East

Stephen O’ Connell Cork East

Richard O’Mahony Kerry

Barry Sheridan Leitrim

Novice 2 Furrow Conventional Junior

Stephen Dolan Leitrim

Thomas Duffy Meath

Philip Hall Sligo

Derek Rodgers Dublin

Sean Walsh Mayo

Thomas Wedlock Cavan

Novice 2 Furrow Conventional Int

Michael Buckley Galway

Maria Dunne Kildare

Diane Mahon Offaly

Ciaran McConnon Monaghan

Sarah McDonald Laois

David McGrath Waterford

Conor McKeown Louth

Novice 2 Furrow Conventional Senior

Trevor Cuddihy Kilkenny

Eimear Monaghan Longford

Stacey O’ Sullivan Cork West

Darren Quirke Kerry

Niall Ring Cork East

Dwayne Shields Donegal

Mark Smith Wexford

Senior Conventional Class

Larry Bergin Tipperary South

Christy Carton Westmeath

Micheal Cunninhgam Monaghan

Matt Duffy Meath

Thomas Hartley Kilkenny

Pat Higgins Galway

Sean Keating Wexford

Martin Kehoe Wexford

Barry Kent Wexford

Dave Mulcahy Cork East

Alan McAnally Northern Ire

Barry O’ Sullivan Cork West

Matthew Simms Donegal

Gary Simms Donegal

John Tracey Carlow

Eamonn Tracey Carlow

Rodney Crawford Down

Senior Horse Class

Edward Allen Wicklow

Bernard Casey Longford

James Coffey Roscommon

Coleman Cogan Sligo

JJDelaney Cork East

Kevin Doran Wicklow

Joe Fahy Galway

Noel Hand Monaghan

Eugene Hand Monaghan

Gerry King Louth

John O’ Donovan Cork West

Gerry Reilly Galway

Moss Trant Kerry

Senior Reversible Class

Jer Coakley Cork West

Patsy Condron Laois

Dan Donnelly Wexford

Tom Donnelly Wicklow

Brien Ireland Kilkenny

Paul Keating Wexford

Enda Kelly Offaly

Brian Mahon Offaly

Liam O’ Driscoll Cork West

Colin Ruttle Limerick

David Wright Derry

John Whelan Wexford

Michael Wycherley Cork West

Special Horse Class

Michael Burke Galway

James Coffey Roscommon

Coleman Cogan Sligo

Jim Cronin Clare

Delaney Cork East

Kevin Doran Wicklow

Edward Dowse Wicklow

Eamon Egan Longford

Noel Hand Monaghan

Eugene Hand Monaghan

James Kilgarriff Galway

Gerard King Louth

Tim Lawlor Cork West

Eamon McDonagh Mayo

Moss Trant Kerry

Standard 3 Furrow Reversible Class

Frankie Gowing Offaly

Francis Harney Wexford

Dan Hurley Cork West

Thomas Lonergan Tipperary Sth

Kieran O’ Connor Laois

Patrick Power Waterford

Andrew Simms Donegal

Niall Twomey Cork East

Under 21 Conventional Class Junior

Nathen Barnes Wicklow

Michéal Burke Kerry

Padraig Deery Monaghan

Brian Dunne Kildare

Conor Keane Waterford

Brendan Sheridan Mayo

David Walsh Laois

Under 21 Conventional Class Senior

Michael Burke Galway

Edward Cummins Wexford

PJ Hartley Kilkenny

Jamie Hayes Cork East

John Murphy Carlow

Aidan O’ Donovan Cork West

Lee Simms Donegal

Under 28 Conventional Class Junior

Lorcan Bergin Tipperary South

Michael J Donegan Kerry

William Hall Sligo

Seamus McConnon Monaghan

Andrew McGovern Leitrim

Liam Murphy Tipperary North

Austin Shaw Offaly

Kevin Sheridan Mayo

Cathal White Dublin

Under 28 Conventional Class Senior

Kieran Coakley Cork West

Frank Cullen Wexford

Denis Dunne Kildare

Andrew Gill Down

Brendan Greene Laois

Aidan Higgins Galway

Cian Keohane Cork East

Sean Monaghan Longford

James Shine Kilkenny

Sean Tracey Carlow

Under 28 Reversible Class

Rory Holland Cork West

Tomas Houlihan Waterford

Paul O’ Connor Tipperary South

Daniel O’ Dwyer Kilkenny

Conor O’ Farrell Cork West

Dermot Ryan Offaly

Stephen Whelan Wexford

Eric Wickham Wexford

Under 40 Horse Class Novice

Keith Broderick Roscommon

Aidan Campbell Monaghan

Brian Casey Longford

Jeremiah Delaney Cork East

Shane McCarthy Cork West

Eamon McDonagh Mayo

Billy Molloy Wicklow

Seamus Trant Kerry

Vintage 2 Furrow Mounted Class

Padraig McCabe Cavan

Walter Moroney Clare

Daniel O’ Donoghue Cork East

John O’ Neill Cork West

Alan Simms Donegal

Eamonn White Dublin

Jack O’ Brien Fermanagh

Joe Kelly Galway

Michael Brosnan Kerry

Trevor McKeown Kildare

Tom Kielty Kilkenny

Tom Pender Laois

Michael Dolan Leitrim

Billy Stewart Longford

Robert Coyne Mayo

Oliver Smith Meath

John McBryde Offaly

Sean Ward Roscommon

Seamus McDaniel Sligo

Ethan Harding Tipperary North

John Flannery Tipperary South

Henry McGrath Waterford

Nick Cullen Wexford

Paddy Doyle Wicklow

Vintage 2 Furrow Trailer Class

Michael Bennett Cork West

Paddy Connolly Kildare

Jim Cullen Wexford

David Grattan Down

Ray Hallahan Waterford

Aeneas Horan Kerry

Tom McCabe Meath

Cyril McGuinness Dublin

Bertie Murray Carlow

Danny Packenham Cavan

Tom Pierce Wicklow

Charlie Stewart Longford

Vintage Single Furrow Mounted Class

Trevor Fleming Cork East

Eoin Buttle Dublin

Peter McDonald Kilkenny

James Hough Tipperary North

Bruno McCormack Meath

Alex Hunter Sligo

David Levingstone Wexford

John King Longford

Oliver Power Waterford

Gordon Jennings Cork West

Loy Digging Senior

John Boland Leitrim

Brendan Byrne Donegal

Brian Casey Longford

Matt Connell Snr Longford

George Hunter Sligo

Kieran McDaid Donegal

Thomas Tierney Cavan

Loy Digging Junior

Matt Connell Jnr Longford

Thomas Cunningham Galway

Jim Hennigan Wicklow

Glenn Hunter Sligo

Alan Jennings Sligo

Tom Kennedy Clare

Padraig Larkin Offaly

Gerry Mallon Donegal

PJ McStay Cavan

Gerry Mullins Clare

Hugh O’ Neill Mayo

James ‘Jnr’ Reynolds Leitrim

Eugene Stephens Wicklow

Donal Tydings Kerry

John Whyte Galway

Loy Digging Ladies

Marion Boyce Donegal

Amy Daly Westmeath

Kathleen Donaghey Donegal

Alison Hunter Sligo

Siobhan McDonnell Mayo

Mary O’ Donnell Galway

Niamh O’ Grady Sligo

Dalia Smelstoriute Westmeath

Loy Digging U-25

Cian Casey Longford

Adrian Grace Cork

Ronan Marren Sligo

Michael Sheerin Mayo

Loy Digging U-21

Brian Kiernan Leitrim

Cathal King Mayo

Evan McGirr Donegal